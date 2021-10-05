05.10.2021 (12:15)
В Энгельсском соединении дальней авиации провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год
В Энгельсском соединении дальней авиации провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год.
На строевом смотре офицеры управления соединения проверили документацию, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.
В ходе смотра авиационной и специальной техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.
Итоговая проверка для военнослужащих начнется со следующей недели в соответствии с планом боевой подготовки.