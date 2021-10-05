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05.10.2021 (12:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год

В Энгельсском соединении дальней авиации провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год.

На строевом смотре офицеры управления соединения проверили документацию, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

В ходе смотра авиационной и специальной техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.

Итоговая проверка для военнослужащих начнется со следующей недели в соответствии с планом боевой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Внезапная проверка боеготовности ВКС России
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