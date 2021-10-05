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05.10.2021 (11:00)

В рамках контрольной проверки за летний период обучения прошло специальное учение с инженерными подразделениями Черноморского флота

Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) оборудовали на участке побережья Крымского полуострова оборонительный рубеж в ходе проведения специального учения на межвидовом полигоне боевой подготовки Опук.

По замыслу учения, условный противник решил произвести высадку военной техники и личного состава на побережье с десантных кораблей. С помощью разведданных, удалось определить предполагаемое место высадки морского десанта и организовать его оборону.

Инженерные подразделения получили задачу на подготовку побережья для противодесантной обороны.

В кратчайшие сроки более 50 единиц военной и специальной техники инженерных подразделений ЧФ оборудовали на участке побережья фортификационные сооружения, рвы, брустверы, артиллерийские и танковые окопы для качественной обороны и эффективного огневого поражения десанта.

Учения проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период проводится по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Данное специальное учение прошло в рамках подготовки двустороннего учения подразделений армейского корпуса ЧФ, которое планируется к проведению в соответствии с планом контрольной проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период обучения 2021 года.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Инженерные войска
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