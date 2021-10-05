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05.10.2021 (10:45)

В Воронежской области прошел сбор с представителями 12-го Главного управления Минобороны России

В Воронежской области на базе одного из соединений 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации прошел сбор со специалистами по организации эксплуатации системы комплексной безопасности. Мероприятие было посвящено совершенствованию подходов к обеспечению комплексной безопасности важных объектов инфраструктуры.

В ходе сбора руководством 12-го Главного управления были определены основные задачи, которые необходимо решать специалистам с применением современных высокотехнологичных систем и средств. Также участникам сбора продемонстрировали возможности перспективных робототехнических боевых комплексов.

Всего в трехдневном сборе приняли участие более 60 специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Безопасность , Наука , Западный военный округ
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