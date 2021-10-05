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05.10.2021 (10:30)

Участники российско-алжирского учения провели первые стрельбы из новейшего автомата Калашникова АК-12 в Северной Осетии

Участники международного совместного российско-алжирского учения на полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия-Алания провели первые стрельбы из новейшего автомата Калашникова АК-12.

Занятия по огневой подготовке с личным составом Алжирской национальной народной армии проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнений контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и сменой огневой позиции.

Международное совместное учение проводится в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Учение продлится до 12 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, на вооружение был принят в конце 2018 года, по сравнению с предыдущими поколениями обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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