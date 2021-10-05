05.10.2021 (10:15)

На учении «Дружба-2021» в ходе штурма населенного пункта впервые были задействованы инженерно-штурмовые подразделения ЮВО

Впервые на совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2021» в ходе штурма населенного пункта, который по легенде учения захватили условные незаконные вооруженные формирования (НВФ), были задействованы инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа (ЮВО).

Специалисты инженерного подразделения ЮВО осуществили разминирование маршрутов выдвижения групп спецназа Пакистана и России в ходе выполнения учебно-боевых задач в городе с использованием минно-розыскных собак, а также расчистили пути отхода спецназа от невзрывных заграждений.

По проложенному пути к первому этажу здания выдвинулись военнослужащие спецназа, которые окружили объект и захватили здание с заложниками. После того, как заложники были освобождены и доставлены в безопасное место, спецназ приступил к зачистке здания от условных террористов. Прикрытие подразделений спецназа осуществлялось с применением современных бронетранспортеров БТР-82А.

Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» проходит на полигоне Молькино в Краснодарском крае и продлится до 9 октября.

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