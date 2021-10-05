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05.10.2021 (10:00)

В Тверском соединении ВТА стартовала акция «За безопасность дорожного движения»

В Тверском соединении военно-транспортной авиации стартовала акция «За безопасность дорожного движения» на личном транспорте.

Мероприятие проводится в целях повышения ответственности и уровня самосознания военнослужащих-участников дорожного движения и профилактика факторов риска, влияющих на совершение дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и тяжесть их последствий.

Основными задачами акции являются: предупреждение причин возникновения ДТП, обеспечение личной примерности военнослужащих и гражданского персонала соединения в использовании личного транспорта, недопущение ДТП и административных правонарушений в области дорожного движения, совершенствование правового воспитания участников дорожного движения, совершенствование деятельности органов военного управления и должностных лиц по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на личном транспорте.

В ходе акции на протяжении всего месяца будет проведен комплекс мероприятий, направленных на организацию работы комплексных групп в воинских частях и подразделениях, в которых допущены ДТП и нарушения правил дорожного движения (ПДД) на личном транспорте, организацию адресного контроля, изучение морально-психологических и бытовых условий военнослужащих, впервые ставших владельцами индивидуального транспорта, доведение до подчиненного личного состава требований руководящих документов, проведение профилактических бесед с офицерами и военнослужащими, проходящими службу по контракту, проведение внеплановых технических конференций по вопросам безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников Госавтоинспекции.

Также пройдет проверка соответствующей документации, дающей право на управление транспортным средством, и практические занятия с военнослужащими-владельцами индивидуальных транспортных средств (ВВИТС) по изучению основ безопасности дорожного движения и занятий с привлечением инструкторов практического вождения ДОСААФ России.

В период акции будет проведен смотр личного транспорта военнослужащих, в который входит проверка страхового полиса, водительского удостоверения, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Акция будет проходить в течении месяца.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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