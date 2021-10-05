05.10.2021 (09:45)

В Щелковском отдельном командно-измерительном комплексе отпраздновали День Космических войск и День воинской части

В Подмосковье в Щелковском отдельном командно-измерительном комплексе (ОКИК) Главного испытательного космического центра прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Космических войск и Дню образования воинской части.

Праздничные мероприятия начались с утреннего построения и торжественного марша. Продолжилось торжество в Щелковском доме культуры с участием представителей Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

Более 400 зрителей, включая командный состав Щелковского ОКИК, гражданского персонала и ветеранов Космических войск лицезрели концерт «На вахте космических далей». Около 60 участников показывали вокальные, хореографические и танцевальные номера под бурные овации зала.

Также за высокие показатели в служебной деятельности офицеров наградили почетными грамотами и ценными подарками.

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