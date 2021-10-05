05.10.2021 (09:30)

В Санкт-Петербурге на территории Ленинградской военно-морской базы почтили память героического экипажа С-13 и её командира Александра Маринеско

В Санкт-Петербурге на территории дивизиона подводных лодок Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота состоялась официальная церемония, посвящённая 35-летию со дня открытия первого памятника в стране «Героическому экипажу С-13 и её командиру А.И. Маринеско».

В церемонии приняли участие прямые потомки членов героического экипажа, ветераны Военно-Морского Флота, активисты ВПОД «Юнармия», а также ученики школы № 189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга, в здании которой с 1985 года расположен музей имени Александра Маринеско.

С 2018 года в данной школе функционируют 4 морских кадетских класса, ученики которых углубленно изучают морское дело и в дальнейшем планируют связать свою жизнь с ВМФ России.

Ветераны подводного флота на церемонии поделились с присутствующими историей создания и установки памятника, возложили цветы, посетили штаб дивизиона, аллею Героев-подводников, встретились в действующим экипажем современной подводной лодки.

Справочно:

30 января 1945 года подлодка С-13 под командованием Александра Маринеско потопила к северо-западу от Данцигской бухты немецкое судно «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25484 тонны и крейсер «Генерал Штойбен» с тремя тысячами солдат и офицеров на борту. По разным данным от атак советских подводников погибло до 8 тысяч солдат и офицеров фашистской Германии.

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