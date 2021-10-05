05.10.2021 (11:15)

В Японском море корвет Тихоокеанского флота «Громкий» произвел ракетную стрельбу

В Японском море экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» успешно выполнил зенитные ракетные стрельбы, поразив крылатые ракеты условного противника.

По замыслу мероприятия боевой подготовки корвет вступил в морской бой с кораблём условного противника. В ходе него были задействованы расчёты противовоздушной обороны (ПВО) корвета, которые уничтожили воздушные цели. Стрельба была выполнена зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Редут» по ракете-мишени «Малахит», выпущенной экипажем малого ракетного корабля «Разлив», который играл роль условного противника. Кроме того, экипаж корвета выполнил стрельбу из 100-мм артиллерийской установки А-190.

В ходе мероприятия все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме. Стрельбы прошли успешно. Визуальный контроль за выполнением боевого упражнения обеспечивал беспилотный летательный аппарат морской авиации ТОФ. Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

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