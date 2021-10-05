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05.10.2021 (09:12)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили учителей с профессиональным праздником

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поздравили педагогов школы Минобороны России с Всемирным днем учителя.

На входе в школьный двор музыканты военного оркестра встречали учителей лирическими духовыми этюдами, а военнослужащие разведывательного батальона в боевой экипировке "Ратник" дарили педагогам цветы.

В качестве музыкального подарка артисты вокальной группы «Южный форпост» исполнили для педагогов известные вокальные композиции, посвященные труду учителя.

Также в этот день сотрудники военной полиции вместе с юнармейцами навестили ветерана труда Наталью Федоровну Луневу - педагога, посвятившего 46 лет своей жизни обучению и воспитанию детей.

Всего в Таджикистане насчитывается около 80 педагогов, которые обучают более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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