05.10.2021 (08:48)
В воинских частях ЮВО созданы администрации для приема молодого пополнения
В соединениях и воинских частях Южного военного округа созданы администрации по приему новобранцев призыва «Осень-2021».
В их состав решением командиров воинских частей включены офицеры военно-политических органов, военные психологи, медицинские специалисты и наиболее подготовленные командиры будущих подразделений новобранцев.
Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поручил командирам воинских частей провести учебно-методические сборы с данной категорией специалистов до начала отправок команд с призывниками.
«Необходимо напомнить алгоритм встречи молодого пополнения в воинских частях – от подготовки первичных анкетных данных новобранцев, до изучения штатного вооружения и боевой техники», - уточнил генерал армии А.Дворников.
Также командующий уточнил задачу по организации курса общевоинской и одиночной подготовки военнослужащих.
«За 38 дней курса каждый новобранец должен быть подготовлен к боевому слаживанию в составе своего подразделения – расчета, экипажа, отделения», - пояснил командующий войсками ЮВО.
Кроме того, для встречи молодого пополнения в воинских частях подготовлены комплекты полевой и спортивной формы одежды, боевой амуниции и снаряжения.
Военнослужащие, желающие освоить дополнительную специальность водителя с категорией водительского удостоверения «С», «Д» и «Е», в первый месяц службы будут направлены на обучение.