05.10.2021 (08:48)

В воинских частях ЮВО созданы администрации для приема молодого пополнения

В соединениях и воинских частях Южного военного округа созданы администрации по приему новобранцев призыва «Осень-2021».

В их состав решением командиров воинских частей включены офицеры военно-политических органов, военные психологи, медицинские специалисты и наиболее подготовленные командиры будущих подразделений новобранцев.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поручил командирам воинских частей провести учебно-методические сборы с данной категорией специалистов до начала отправок команд с призывниками.

«Необходимо напомнить алгоритм встречи молодого пополнения в воинских частях – от подготовки первичных анкетных данных новобранцев, до изучения штатного вооружения и боевой техники», - уточнил генерал армии А.Дворников.

Также командующий уточнил задачу по организации курса общевоинской и одиночной подготовки военнослужащих.

«За 38 дней курса каждый новобранец должен быть подготовлен к боевому слаживанию в составе своего подразделения – расчета, экипажа, отделения», - пояснил командующий войсками ЮВО.

Кроме того, для встречи молодого пополнения в воинских частях подготовлены комплекты полевой и спортивной формы одежды, боевой амуниции и снаряжения.

Военнослужащие, желающие освоить дополнительную специальность водителя с категорией водительского удостоверения «С», «Д» и «Е», в первый месяц службы будут направлены на обучение.

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