05.10.2021 (08:45)

Более 5 тысяч морских пехотинцев Тихоокеанского флота разыграют основной эпизод двустороннего бригадного тактического учения в Приморье

Более 5 тысяч военнослужащих соединений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) разыграют основной эпизод двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) с боевой стрельбой и высадкой морского и воздушного десанта на необорудованное побережье на полигоне «Клерк» в Приморском крае.

В ходе активной фазы ДБрТУ будет задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе порядка 15 кораблей, катеров и судов обеспечения ТОФ, а также более 10 самолётов и вертолётов армейской и морской авиации.

Подразделения морской пехоты, действующие в нападении, были заранее переброшены большими десантными кораблями ТОФ с Камчатки в район ожидания для подготовки к совершению марша. Бригаде морской пехоты в обороне необходимо будет обеспечить защиту морского побережья от высадки воздушного и морского десанта условного противника.

В настоящее время обе бригады, не зная замысла действий друг друга, готовятся к выполнению поставленных задач в районах сосредоточения, которые заняли после совершения маршей.

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота две бригады морской пехоты ТОФ, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, в полном составе принимают участие в двустороннем бригадном тактическом учении.

В ходе активной фазы учения на полигоне «Клерк» будут проведены боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц «Гвоздика», танков Т-80БВ, ЗСУ «Шилка», а также из артиллерийских установок кораблей ТОФ, в том числе корветов и больших десантных кораблей. Кроме того, боевые стрельбы на полигоне отработают вертолёты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. От морской авиации ТОФ в учении будут задействованы самолёты Ан-26 и Ил-18, вертолёты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

Завершится двустороннее бригадное тактическое учение соединений морской пехоты Тихоокеанского флота 8 октября

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