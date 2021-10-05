05.10.2021 (08:41)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВВО отработали нанесение высокоточных ударов по условному противнику в Забайкалье

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, осуществили нанесение одиночных и групповых ударов по целям «противника» в ходе контрольных занятий по специальной подготовке в рамках итоговой проверки за летний период обучения 2021 года.

Расчеты ОТРК совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, где заняли позиции, провели их инженерное оборудование, а также выполнили задачи по перегрузке ракет и подготовке оборудования. В дальнейшем, военнослужащие в ходе боевой работы оперативно осуществили нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника.

В ходе контрольных занятий расчеты показали уверенные и слаженные действия при работе на самоходных пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. В свою очередь, водители продемонстрировали высочайшие навыки вождения крупногабаритных автомобилей – МЗКТ 7930 в различных условиях местности.

В занятиях приняли участие свыше 250 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц специальной техники ракетного соединения ВВО

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