05.10.2021 (08:32)

В Забайкалье специалисты соединения МТО Восточного военного округа организовали пункт массовой заправки техники в полевых условиях

На учебном полигоне «Каштак» в Забайкальском крае военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа развернули пункты массовой заправки боевых машин в полевых условиях. Мероприятия были проведены в рамках проверки соединения по итогам боевой учебы в текущем году.

Специалистами службы горючего и смазочных материалов в ходе занятия была организована массовая заправка колесной техники с применением новейших автомобильных топливозаправщиков на базе автомобилей «КамАЗ» семейства «Мустанг». С помощью грамотно организованной схемы заправки, была осуществлена одновременная заправка 20 единиц техники. Способ заправки позволил более чем в 5 раз уменьшить время заправки машин по сравнению с использованием машин предыдущего поколения.

В ходе мероприятия была организована маскировка района массовой заправки машин, ручными средствами аэрозольного противодействия, что не позволило определить точные координаты района средствам разведки условного противника.

В тренировке участвовало около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

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