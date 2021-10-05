05.10.2021 (08:10)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения

В соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа военнослужащие приступили к сдаче итоговой проверки за летний период обучения с проведением контрольных занятий.

Проверочные комиссии объединения оценят уровень боевой подготовки подчиненных соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО ВВО на Дальнем Востоке.

Также будет проверено техническое состояние вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), исправность и готовность к применению по назначению летательных аппаратов, зенитных ракетных комплексов, умение экипажей и расчетов грамотно ее эксплуатировать.

Военнослужащие проверяемых воинских частей выполнят упражнения по видам боевой подготовки: строевой, тактической, специальной, технической и другим. Кроме того, покажут мастерство владения штатным оружием при выполнении учебных стрельб в стрелковых тирах, сдадут нормативы по физической подготовке. В ходе контрольной проверки подразделения, имеющие наименование «ударные», должны будут его подтвердить.

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