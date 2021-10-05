05.10.2021 (08:04)

Подразделения артиллерии России и Монголии на учении «Селенга-2021» впервые отработали применение разведывательно-огневого контура



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения артиллерии России и Монголии на учении «Селенга-2021» впервые отработали применение разведывательно-огневого контура

На полигоне «Дойтын Ам» в Монголии на совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021» артиллерийские подразделения вооруженных сил России и Морнголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику.

Для этого впервые на учении «Селенга-2021» под руководством начальника артиллерии вооруженных сил Монголии была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов, предназначенная для действий в интересах тактических групп двух стран. Результаты огневого поражения целей контролировались с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали информацию для корректировки огня на командный пункт.

Помимо этого в ходе учения танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали задачи ведения разведывательно-поисковых и наступательных действий.

Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок «Шилка» и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника, после чего открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику «противника»

В свою очередь личный состав армейской авиации выполнил ряд задач в интересах подразделений совместной группировки войск, в том числе проведение воздушной разведки, обеспечение огневой поддержки, минирование местности с воздуха и десантно-транспортные задачи.

Международное учение «Селенга-2021» стартовало 22 сентября, в нем задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения вооруженных сил Монголии общей численностью около 1,5 тысяч человек личного состава и более 200 единиц военной техники. Учение «Селенга-2021» направленно на борьбу с международным терроризмом и приурочено 100-летию создания вооруженных сил Монголии и 100-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

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