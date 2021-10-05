05.10.2021 (05:00)

Подразделения РЭБ ЮВО подавили радиосети связи условного противника в Северной Осетии

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в рамках итоговой проверки за 2021-й учебный год сдали зачеты по выполнению нормативов развертывания и выполнения задач на комплексах РЭБ «Борисоглебск-2».

Специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

С 1 октября в соединениях и воинских частях ЮВО проводится итоговая проверка за 2021 учебный год. Более 20 тыс. военнослужащих ЮВО привлечено к контрольным занятиям в полевых условиях на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов РФ на юге России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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