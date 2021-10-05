05.10.2021 (12:00)

Осенний призыв 2021 года в ЮВО организован силами 377-ти призывных комиссий

Для проведения осеннего призыва 2021 года на территории 15-ти субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Южного военного округа приступили к работе 377 призывных комиссий, в том числе 362 в муниципальных образованиях.

О начале призыва на военную службу «Осень-2021» сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Пятнадцать сборных пунктов к приему граждан, формированию и отправке воинских команд готовы», - рассказал генерал армии А.Дворников.

Также командующий войсками ЮВО отметил готовность призывных и сборных пунктов в санитарно-эпидемическом оснащении.

«Медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции сборные и призывные пункты обеспечены, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию», - подчеркнул генерал армии А.Дворников.

На всех призывных и сборных пунктах оборудованы медицинские посты барьерного контроля с возможностью проведения термометрии и обработки рук дезинфицирующим раствором прибывающих граждан. Медицинские работники, сотрудники военных комиссариатов и граждане обеспечены медицинскими масками, перчатками. Мероприятия проводятся с соблюдением социальной дистанции. Сборные пункты обеспечены тест-системами для экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей, назначенных для сопровождения воинских команд.

По плану мероприятий осеннего призыва в войска подлежит отправить более 26,5 тыс. граждан. Начало отправок воинских команд со сборных пунктов спланировано с 15 октября с.г.

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