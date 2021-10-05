05.10.2021 (11:45)

В сентябре на полигонах ЮВО проведено 10 масштабных тактических учений

В сентябре на общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО) было проведено 10 двусторонних тактических учений с мотострелковыми и танковыми полками, а также с батальонными тактическими группами бригад. Об итогах боевой подготовки войск сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Впервые новые формы применения тактических групп родов войск были отработаны в рамках двусторонних полковых учений. В едином тактическом замысле действовали мотострелковые подразделения на вертолетах, активно применялись тактические группы прорыва, а для огневого поражения задействовали различные разведывательно-огневые и ударные комплексы», - рассказал генерал армии А.Дворников.

Подводя итог подготовки летного состава в сентябре с.г. командующий войсками округа отметил, что летный состав оперативно-тактической авиации основные усилия сосредоточил на выполнении задач по огневой поддержке тактических действий общевойсковых группировок и корабельных ударных групп, а экипажи армейской авиации выполняли учебно-боевые задачи в целях поддержки мотострелковых и танковых подразделений на тактическом уровне.

«Надводными кораблями и подводными лодками в составе боевых групп в море отработано 60 учебно-боевых задач, в том числе по отражению воздушных атак противника и ведению многосферных разведывательных действий», - уточнил генерал армии А.Дворников итоги боевой подготовки сил Черноморского флота и Каспийской флотилии за сентябрь текущего года.

Также командующий войсками ЮВО подчеркнул, что в ходе итоговой проверки за 2021-й учебный год войскам округа предстоит принять участие в масштабном командно-штабном учении с практическими действиями соединений и воинских частей на различных направлениях зоны ответственности ЮВО

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