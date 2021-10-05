05.10.2021 (11:30)

Более 1,5 тыс. выпускников военных вузов приступили к исполнению должностных обязанностей в воинских частях ЮВО

Более 1,5 тыс. выпускников военных учебных заведений, прибывших для прохождения военной службы в войсках Южного военного округа (ЮВО), приняли участие в учебно-методических сборах и приступили к исполнению должностных обязанностей.

В соединениях и воинских частях для ввода в строй молодых лейтенантов назначены наставники из числа офицеров, имеющих боевой опыт и практику подготовки «ударных» подразделений.

Кроме того, командованием воинских частей организована работа по оказанию помощи в трудоустройстве членов семей военнослужащих и предоставлении их детям мест в образовательных учреждениях. Всем нуждающимся в жилье офицерам предоставлена возможность заселения в служебные квартиры, общежития, либо оформления денежной компенсации за поднаем.

По указанию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в воинских частях назначены компетентные должностные лица для содействия военнослужащим по контракту в обеспечении жильем. В их обязанности входит взаимодействие с представителями региональными структурами «Росжилкомплекса» и информировании военнослужащих при подготовке необходимых документов на получение служебного жилья либо оформлении денежной компенсации за поднаем.

До конца года в войсках ЮВО ожидают прибытия еще около 100 выпускников военных вузов

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