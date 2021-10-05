05.10.2021 (04:00)

Осенью 2021 года военными комиссариатами Республики Дагестан будет призвано более 2,5 тыс. граждан

В ходе осеннего призыва военными комиссариатами Республики Дагестан будет призвано более 2,5 тыс. граждан. На республиканском сборном пункте и районных комиссариатах в полном объёме приняты меры по сохранению здоровья призывников. Обустроены места приема и отправки воинских команд с молодым пополнением, на которых подготовлены и оборудованы медицинские пункты, создан необходимый запас медицинских масок, экспресс-тестов на COVID-19, дезинфицирующих растворов и других средств индивидуальной защиты здоровья. Военные комиссариаты и сборный пункт обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, в том числе бактерицидными облучателями, дистанционными термометрами, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции.

Регулярно проводятся и выполняются все мероприятия по предупреждению заболевания и своевременного выявления граждан с признаками вирусной инфекции. Доставка призывников к местам прохождения медкомиссий осуществляется отдельным транспортом, предварительно прошедшим полную дезинфекцию.

Все сотрудники призывных комиссий и должностные лица военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию, либо ранее переболели COVID-19 и имеют антитела. В целях наиболее качественного обследования новобранцев к работе медицинских комиссий привлекаются врачи из медицинских учреждений Минобороны России.

На сборном пункте каждого призывника обеспечат установленной формой одежды, принадлежностями для личной гигиены на путь следования к месту службы, индивидуальным несессером, сухими пайками, а также персональной электронной и банковской картами. Для доставки молодого пополнения в отдаленные районы спланировано более 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации.

На территории республики призывные комиссии военных комиссариатов и сборного пункта продолжат свою работу до 31 декабря 2021 года. Первая отправка новобранцев осеннего призыва планируется 15 октября текущего года.

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