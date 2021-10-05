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05.10.2021 (03:00)

Представители ВС Алжирской республики отработали общевойсковые нормативы российской армии на совместном учении в Северной Осетии

На полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии, участники совместного международного российско-алжирского учения отработали выполнение общевойсковых нормативов.

Алжирские военнослужащие впервые сдали нормативы российской армии по инженерной и медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

В ходе занятий военнослужащие, используя миноискатели, выполнили поиск взрывоопасных предметов, организовали маскировку военной техники от воздушного наблюдения противника, установили фугасы и различные мины. Также участники совместного учения потренировались в надевании средств индивидуальной защиты, и в оказании первой медицинской помощи при ранении.

Международное совместное учение проводится в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Учение продлится до 12 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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