05.10.2021 (00:00)

В ЦДРА определили первых финалистов фестиваля «Катюша»

В ходе отборочного тура 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша», проходящего в стенах Центрального Дома Российской Армии, названы имена первых конкурсантов, получивших право участвовать в финале.

В первый день отборочного тура на сцене Краснознаменного зала ЦДРА свое творческое мастерство продемонстрировали участники номинаций «Лучший вокально-инструментальный ансамбль» и «Лучший вокальный ансамбль». На суд конкурсного жюри были представлены выступления более 30 творческих коллективов. Тематика их номеров была весьма различна: конкурсанты пели о России-матушке, героях Великой Отечественной войны, жизненных высотах, армейской дружбе, любви. Об этом свидетельствуют и названия их песен: «Это – наша Россия», «Экипаж – одна семья», «Темная ночь», «Подольские курсанты», «Без вести пропавшим», «Такая работа», «Мои пацаны» и другие.

По итогам голосования жюри, путевки в финальный часть фестиваля получили вокально-инструментальные ансамбли «Личное время» (12-е Главное управление Минобороны России, г. Оленегорск), «Патриоты» (Военный университет Минобороны России), «Адмиральский час» (Тихоокеанский флот, г. Петропавловск-Камчатский), «Взлет» (Военный учебно-научный центр ВВС ВВА, г. Воронеж) и вокальные ансамбли «Прямая связь» (Северный флот), Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко, «Отечество» (Военный учебно-научный центр ВВС ВВА, г. Воронеж), «Лидер» (МЧС России) и «Форсаж» (ВКС, гарнизон Белая Иркутской области).

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