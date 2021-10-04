04.10.2021 (22:48)

В Центральном Доме Российской Армии стартовал 16-й Всероссийский фестиваль «Катюша»

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии состоялась торжественная церемония открытия 16-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

Церемонию открыла легендарная песня – символ фестиваля «Катюша». Она прозвучала в исполнении артистов ЦДРА. Для участия в отборочном туре фестиваля в Москву прибыли более 100 номинантов из различных регионов России, успешно преодолевших отбор по электронным заявкам.

Участников фестиваля приветствовал директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, который открыл творческое состязание.

Он отметил важность и авторитетность конкурса «Катюша», который проходит в 16-й раз, а также пожелал участникам победы, а гостям получить удовольствие от выступлений конкурсантов.

Фестиваль проводится в пяти творческих номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Воин Содружества» (для творческих коллективов армий стран СНГ). С участников первой номинации и начался отборочный тур. В числе первых на сцену вышли вокально-инструментальные ансамбли «Мы есть мы» (г. Хабаровск), «АРМА» (Хабаровский край), «Личное время (г. Оленегорск), «Fire Masters» (МЧС РОССИИ), «Адмиральский час» (г. Петропавловск-Камчатский) и «Патриоты» (Военный университет Минобороны России).

Выступления конкурсантов оценивает авторитетное жюри, в которое вошли представители Минобороны России и деятели военной культуры.

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