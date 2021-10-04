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04.10.2021 (22:42)

Артисты ЦДРА выступили в парке «Патриот» с концертом

В военно-патриотическом парке «Патриот» артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с праздничным концертом в честь 471-й годовщины Сухопутных войск.

Этот концерт стал частью большой программы праздничных мероприятий, посвященных Дню Сухопутных войск.  В нее вошли торжественный молебен и освящение знамен в главном храме Вооруженных Сил РФ, реконструкция боя под Москвой времен Великой Отечественной Войны, посещение музеев и интерактивных площадок и другие мероприятия.

Артисты ЦДРА представили концертную программу, в которую вошли известные песни военных лет, современные военно-патриотические композиции, а также народные произведения.

Напомним, что 1 октября 1550 года царь Иван IV Грозный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», тем самым заложив основы первого постоянного войска. Именно этот день, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года, считается датой образования Сухопутных войск.

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Метки:
Культура , Центральный дом Российской Армии
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