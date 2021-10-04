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04.10.2021 (22:37)

Сборная Вооруженных Сил РФ по спортивному ориентированию отправилась на региональный чемпионат CISM в Польшу

В городе Любиковко (Польша) пройдут соревнования регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по спортивному ориентированию. Сборная Вооруженных Сил РФ будет представлена на турнире 8 спортсменами ЦСКА.

В составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации на региональном чемпионате Международного совета военного спорта (CISM) в Польше выступят только представители Центрального спортивного клуба Армии.

В состав российской команды вошли 8 армейцев (4 женщины/4 мужчины): капитан Леонид Новиков,  капитан Андрей Храмов,  лейтенант ВС РФ Дмитрий Цветков, прапорщик Дмитрий Наконечный, капитан ВС РФ Татьяна Рябкина,  капитан Светлана Миронова, капитан Юлия Новикова,  капитан ВС РФ Наталья Ефимова.

Накануне вылета сборная Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному ориентированию в полном составе прошла строевой смотр и инструктаж

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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