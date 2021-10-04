04.10.2021 (22:19)
Подразделения обеспечения и охраны Иркутского ракетного соединения отработают задачи в полевом районе
Подразделения обеспечения и охраны совместно с ракетными полками Иркутского ракетного соединения отработают задачи несения боевого дежурства на полевых позициях и в полевых районах.
Военнослужащие выполнят задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, организации охраны, маскировке подразделений, отработают развёртывание комплексов охраны и взаимодействие с другими подразделениями РВСН.
В полевом районе пройдут практические занятия и тренировки.
Кроме выполнения задач по предназначению с отдельными частями
и подразделениями будут проводиться тактические и тактико-строевые занятия.
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