04.10.2021 (22:12)

В Воздушно-десантных войсках стартовала итоговая проверка за 2021 учебный год

В период с 4 по 30 октября в Воздушно-десантных войсках пройдет итоговая проверка соединений и воинских частей за 2021 год, которая будет проведена в две очереди. К ней будут привлечены все соединения и воинские части ВДВ.

В рамках первой очереди будут проверены Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение, Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, 309-й Центр специальной парашютной подготовки в г. Рязани и Центральная база воздушно-десантной техники и имущества в г. Коломне Московской области.

Отдельное гвардейское соединение специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки будет проверено комиссией Командования Воздушно-десантных войск под руководством начальника штаба ВДВ генерал-полковника Евгения Устинова, отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ – комиссией под руководством заместителя командующего ВДВ по вооружению генерал-майора Алексея Рагозина, 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), дислоцированный в г. Омске – комиссией под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-майора Анатолия Концевого.

В ходе второй очереди итоговой проверки, комиссия под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова оценит уровень подготовки воинских частей и подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Кроме того, будут проверены соединения Воздушно-десантных войск из Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска и подмосковных Медвежьих Озёр.

В ходе итоговой проверки будут оценены практические навыки и теоретические знания личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки. Также будут проверены организация повседневной деятельности, состояние материально-технического обеспечения и способность воинских частей осуществить приведение в высшие степени готовности. Таким образом, будет подведен итог боевой подготовки каждого подразделения, воинской части в отдельности и соединения в целом.

По завершении итоговой проверки за 2021 год в Воздушно-десантных войсках будут подведены ее итоги и дана оценка способности воинских частей и соединений выполнить задачу по предназначению.

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