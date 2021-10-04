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04.10.2021 (22:00)

Более 2,5 тысяч новых единиц ВВСТ поступит на вооружение Сухопутных войск в этом году

В 2021 году Сухопутные войска пополнят более 2500 новых основных единиц вооружения, военной и специальной техники.

В танковые и мотострелковые подразделения поступают современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Также в текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танки Т-90М и боевые машины БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Танки Т-90М «Прорыв» обладают современной системой управления огнём, которая позволяет использовать новые выстрелы с дистанционным подрывом в заданной точке траектории, а комплексирование защитных устройств обеспечивает защиту экипажа от всех современных противотанковых средств поражения.

Модернизированные боевые машины БМП-2 с боевым отделением «Бережок», в состав которого включены ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомёт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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