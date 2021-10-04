04.10.2021 (21:55)

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища пройдут по местам боев под Москвой

В Марше кремлевских курсантов, проводимом в память о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, впервые примут участие курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Отдельный курсантский полк в ходе битвы под Москвой 1941 году действовал на Волоколамском направлении бок о бок с легендарными «панфиловцами», конниками Доватора, танкистами Катукова и многими другими воинами, остановившими рвавшегося к столице врага.

В этой битве принимали участие будущие командиры инженерных войск, а в то время – курсанты Московского военно-инженерного училища. Рота курсантов под руководством старшего лейтенанта Михаила Бакуна в октябре 1941 года встретила гитлеровцев на знаменитом Ильинском рубеже в боевых порядках подольских курсантов.

За время боев из 107 человек в строю осталось лишь 40. Под огнем противника курсанты взорвали 15 мостов, уничтожили три склада и множество личного состава и техники противника. Выжившие в октябре 1941 года вскоре получили звания лейтенантов и вновь убыли на фронт.

В память о тех событиях, в год 80-летия битвы под Москвой, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова в рядах сводного отряда современных кремлевских курсантов с 6 по 7 октября пройдут 85 километров по местам боев осенью-зимой 1941 года.

Участники Марша кремлевских курсантов примут участие в памятных мероприятиях на местах боевой славы Московской области. Завершится переход исторической реконструкцией боя Отдельного курсантского полка в ходе контрудара 16-й армии Западного фронта 16 ноября 1941 г.

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