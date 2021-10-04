04.10.2021 (21:49)
В Военной академии РВСН издано уникальное учебно-наглядное пособие, посвященное битве за Москву
Творческим коллективом преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин и слушателей командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого издано уникальное учебно-наглядное пособие «Вахта памяти, посвященная 80-й годовщине битвы за Москву».
Рассказывая о Московской битве, как одной из поворотных в истории Великой Отечественной войны, авторы стремились передать весь драматизм обстановки, когда боевые действия шли у окраин столицы.
В нем в хронологическом порядке собраны и представлены основные события, ежедневные оперативные сводки и сообщения «Совинформбюро»
о ходе боевых действий под Москвой с 30 сентября 1941 года по 7 января 1942 года.
Особое внимание в пособии уделено показу места и роли Военной академии в битве за Москву, упомянуты фамилии выпускников академии, непосредственно участвовавших в сражении за столицу нашей Родины.
Цель данного издания – противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, вклада Красной армии в разгром фашистской Германии и значения грандиозной Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
Учебно-наглядное пособие выполнено в рамках деятельности военно-научной школы «Гуманитарная подготовка и военно-политическая работа», действующей в академии.
Коллектив авторов выражает надежду, что оно послужит основой для дальнейшего изучения слушателями, курсантами, студентами гражданских высших учебных заведений уникального исторического периода, включающего в себя факты, события, свидетельства – все то, что входит в понятие «Великая Отечественная война».