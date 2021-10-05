05.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы с помощью мобильных групп патрулирования провели контроль текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы с помощью мобильных групп патрулирования провели контроль текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе

Мобильные группы патрулирования из состава российского миротворческого контингента на бронетехнике продолжают выполнять задачи контроля текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

В ходе патрулирования проводится демонстрация присутствия российского миротворческого контингента, а также контроль соблюдения режима прекращения огня и недопущения провокационных действий с обеих сторон на линии разграничения.

«Российские миротворцы ежедневно проводят патрулирование по различным маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Аскеранском, Шушинском районах и в Лачинском коридоре. Мобильные группы патрулирования выполняют задачи перемещения вдоль линии разграничения с целью демонстрации присутствия российского миротворческого контингента, а также контроль соблюдения режима прекращения огня. Также для выявления изменений обстановки в зоне ответственности группа патрулирования на маршруте осуществляет воздушное наблюдение и опрос местных жителей», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Мищенко.

Патрульные группы совершают многокилометровые марши на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях УРАЛ улучшенной проходимости по дорогам общего пользования, по грунтовым дорогам и по горным серпантинам, проезжая отдаленные районы в зоне ответственности российских миротворцев.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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