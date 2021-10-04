04.10.2021 (19:07)

Военнослужащие ЦВО проведут дезинфекцию скверов и парков города Новокуйбышевска после обращения местных властей

Мобильные отряды оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа проведут дезинфекцию скверов и парков, центральных дорог и остановок общественного транспорта города Новокуйбышевска для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение накануне принято командующим войсками Центрального военного округа после обращения главы города. Для специальной обработки будут задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1.

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