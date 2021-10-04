Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2021 (19:07)

Военнослужащие ЦВО проведут дезинфекцию скверов и парков города Новокуйбышевска после обращения местных властей

Мобильные отряды оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа проведут дезинфекцию скверов и парков, центральных дорог и остановок общественного транспорта города Новокуйбышевска для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение накануне принято командующим войсками Центрального военного округа после обращения главы города. Для специальной обработки будут задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 270 учителей трудятся в российских школах Министерства обороны за рубежом
В 6 регионах Поволжья и Южного Урала около 10 тыс. военнослужащих приступили к контрольной проверке за 2021 год
Огневую засаду на автоколонну условного противника провели разведчики ЦВО в Кузбассе
В военном учебном центре при Южно-Уральском государственном университете открылась выставка «Ленинград – Танкоград»

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false