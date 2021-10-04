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04.10.2021 (18:38)

В Санкт-Петербурге начаты швартовные испытания корвета «Ретивый»

В Санкт-Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации «Северная верфь» начаты швартовные испытания корвета проекта 20380 «Ретивый». В настоящее время на корабле проверяется работа главной энергетической установки, дизель-генераторов, систем жизнеобеспечения и живучести корвета. К швартовным испытаниям привлечены контрагенты, задействованные в постройке корабля.

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов  заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе швартовных испытаний корвета «Ретивый».

Адмирал Николай Евменов поставил ответственным должностным лицам задачу и далее тесно взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией и с предприятием «Северная верфь» по вопросам соблюдения графика испытаний корвета «Ретивый» 

Экипаж корвета «Ретивый» прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-Морского Фота  по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем».

«Такие корабли, как корвет «Ретивый» флоту, несомненно, нужны. Они могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Эта эффективность уже подтверждена. Все те характеристики, которыми обладает корвет «Ретивый»,  подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод «Северная верфь» в строительстве кораблей этого класса », - подчеркнул главнокомандующий ВМФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Главком ВМФ заслушал начальников профильных управлений Главного командования о ходе швартовных испытаний корвета «Ретивый».
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Метки:
Военно-Морской Флот
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