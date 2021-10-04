04.10.2021 (18:24)

В соединения и воинские части Северного флота прибыли более 200 выпускников военных вузов

На Северном флоте завершен прием лейтенантов-выпускников высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. В соединения и воинские части прибыло более 200 лейтенантов, из них 50% назначены на должности плавсостава. Уже сегодня молодые офицеры выполняют учебно-боевые задачи в составе экипажей кораблей.

Адаптационные процессы сопровождают военнослужащего на протяжении всей его жизни: в процессе обучения курсант осваивает новые социальные роли и статусы, во время службы офицеру приходится постоянно переезжать, меняя социальное окружение, а после выхода на пенсию необходимо адаптироваться к гражданской жизни. Но наиболее сложный период приходится на первый год службы после окончания военного училища.

В целях адаптации и необходимой поддержки на новом месте службы специалистами-психологами организовано психологическое сопровождение лейтенантов и членов их семей. С самого момента прибытия психологи Северного флота оценивали психологическое состояние выпускников и их профессионально важные качества, влияющие на эффективность деятельности. В период сдачи зачетов на допуск к самостоятельному управлению заведованиями и подразделениями специалисты психологической службы осуществляли всестороннее изучение психологических условий служебной деятельности, отслеживали динамику действий выпускников на новом месте службы, оценивая результативность выполнения лейтенантами поставленных задач. Не меньшее внимание уделялось повышению психологической грамотности молодых офицеров.

Успешная адаптация выпускников к новым условиям деятельности и жизни в военных гарнизонах – залог эффективности и надежности офицеров в будущем. Поэтому управление процессом их адаптации с учетом многих факторов, начиная от личностных особенностей и заканчивая условиями несения службы, - одна из приоритетных задач психологической службы Вооруженных Сил.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице