04.10.2021 (18:10)

Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила педагогов и воспитателей Пансиона воспитанниц с Днем учителя

В преддверии Дня учителя в Национальном центре управления обороной РФ заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова поздравила педагогов и воспитателей Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации с профессиональным праздником, а также наградила отличившихся сотрудников.

На торжественном мероприятии присутствовали лучшие представители педагогического коллектива, которых объединяет творческий подход к делу, безмерная любовь к детям и своей профессии. Это настоящие мастера своего дела, которые ежедневным кропотливым трудом, своими знаниями, характером и волей ведут своих учениц к победам и достижениям, к высоким результатам.

Поздравляя педагогов, Татьяна Шевцова отметила, что профессия учитель отличается от других тем, что требует большого терпения, открытости души, доброты сердца.

«Я часто бываю у вас в пансионе и вижу с какой ответственностью вы относитесь к нашим воспитанницам. Дети наши – они так устроены, что полюбят предмет только тогда, когда полюбят учителя. Через вас наши дети познают науки, начинают любить разные предметы и конечно от вас это требует большого терпения, открытости души, потому что дети очень искрение и если они не увидят искренности от вас, то они не будут вам верить если они не будут верить, то они не будут достигать тех результатов, которые мы бы хотели, чтобы они достигли. Оценка вашего труда – это благодарность ваших учеников и их результаты. Когда я вижу каких результатов достигают наши воспитанницы в первую очередь, конечно, хочется сказать спасибо вам. Какие вы молодцы, какой у вас сильный профессиональный педагогический коллектив, когда вы добиваетесь таких высоких результатов», – отметила, обращаясь к педагогам, Татьяна Шевцова.

Педагоги пансиона — неоднократные победители и призеры профессионального конкурса «Педагог года общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации». Шесть преподавателей пансиона являются победителями конкурса «Лучший учитель» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Многие преподаватели и воспитатели – победители профессиональных конкурсов, таких как Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели», «Демонстрация профессионального мастерства. Мастер-класс воспитателя».

В ходе церемонии награждения с ответным словом выступила победитель Всеармейского конкурса «Педагог года среди довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации – 2013» Галина Говорухина. Она поблагодарила замминистра Татьяну Шевцову за теплые слова и отметила, что общими усилиями педагогический состав пансиона выпускает в жизнь талантливых и умных детей, которые умеют учиться, решать сложные задачи, ставить перед собой цели и обязательно достигать их, а также постоянным творческим поиском закладывают в воспитанниц основы завтрашнего дня, формируют интеллектуальный потенциал, воспитывают патриотов страны.

Завершилась торжественная встреча общим фотографированием.

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