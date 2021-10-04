04.10.2021 (18:00)

В Кронштадте почтили память героев Петергофского десанта 1941 года

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» состоялся круглый стол, посвященный событиям 80-летней давности – Стрельнинско-Петергофским десантам.

В числе гостей на мероприятии присутствовали члены общественной организации «Общество памяти Стрельнинско-Петергофского десантов»: исполнительный директор Елена Гвоздова, координатор, депутат Южно-Приморского муниципального округа Юрий Епифанцев и прямой потомок одного из участников Петергофского десанта Петр Щербаков.

С приветственным словом к участникам и гостям круглого стола обратились глава муниципального образования г. Кронштадта Наталия Чашина и заведующий филиалом «Кронштадтская крепость» Александр Тарапон.

Особенно порадовал всех собравшихся живой и неподдельный интерес к затронутым в ходе круглого стола вопросам. Во время перерыва и после завершения официальной части мероприятия, гости круглого стола задавали вопросы и дискутировали с докладчиками, делились своим мнением.

К 12 сентября 1941 года немцы перерезали Балтийскую железную дорогу, а к 14 сентября вышли на побережье Невской губы и захватили Новый Петергоф, Стрельну и Урицк.

Данные действия привели к тому, что соединения 8-й армии, оборонявшей побережье, были дважды блокированы противником на Ораниенбаумском плацдарме. Теперь их снабжение можно было осуществлять лишь морским путем через Кронштадт. При этом фарватер Кронштадт – Ленинград мог простреливаться немецкой артиллерией, которая была установлена в районе Стрельни.

Понимая, что восстановление сухопутных коммуникаций вдоль южного побережья Финского залива существенно улучшит положение советских войск и боевую устойчивость всей группировки, обороняющей Ленинград с юго-западного направления, командование фронта приняло решение о проведении операции по деблокированию 8-й армии.

Части 8-й армии должны были наступать на Петергоф, а части 42-й армии из района Лигово на Урицк. Для поддержки данного наступления в тылу немецких войск планировалось высадить тактические морские десанты.

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