04.10.2021 (17:40)

В жилом комплексе технополиса «ЭРА» состоялась семейно-патриотическая акция «Наш дом, наш двор»

На территории проживания семей военнослужащих и гражданского персонала Военного инновационного технополиса «ЭРА» состоялась традиционная акция «Наш дом, наш двор». Под руководством врио начальника технополиса полковника Антона Малаховецкого были высажены деревья, кустарники и цветы.

Сотрудники технополиса выступили инициаторами акции по благоустройству жилого комплекса, а также в поддержку природы после пожара в заповеднике Большой Утриш. Каждому саженцу присвоена табличка с фамилией семьи, которая его высадила.

В рамках акции прошел общий праздник. Семейные команды приняли участие в спортивной эстафете. Мужчины состязались в перетягивании каната и турнире по волейболу. Дети проявили свои творческие способности в конкурсе детского рисунка на асфальте. Лаборатория робототехники предоставила возможность ребятам управлять миниатюрными моделями боевых машин.

Ярким событием мероприятия стала эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», в которой дети вместе с родителями преодолевали полосу препятствий, соревнуясь в ловкости, гибкости, смелости и выносливости.

Кроме того, представительницы технополиса «ЭРА» угощали участников кашей, приготовленной на полевой кухне.

Активным участникам акции врио начальника технополиса полковник Антон Малаховецкий вручил дипломы, сертификаты и памятные подарки.

В мероприятии приняли участие представители администрации города-курорта Анапы и предприятий-партнеров.

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