05.10.2021 (00:00)
Министр обороны Российской Федерации поздравил учителей с их профессиональным праздником
Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Педагог – одна из самых сложных и важных профессий, где необходима самоотдача и постоянная работа над собой.
Ваши компетентность и требовательность, отзывчивость и душевная щедрость, умение увлечь личным примером помогают раскрывать способности учеников, воспитывать истинных патриотов нашего Отечества.
Благодаря слаженной работе педагогических коллективов образовательных организаций Министерства обороны и современной материально-технической базе слушатели, курсанты, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы неизменно показывают высокие результаты в учебе, завоевывают призовые места на олимпиадах и конкурсах.
Уверен, что наши совместные усилия помогут молодым людям вырасти достойными гражданами России – с высокими нравственными установками, потребностью самореализоваться и быть полезным своей стране.
Спасибо вам за ваш нелегкий и ответственный труд, крепкого вам здоровья, счастья и творческих успехов.
С праздником! С Днем учителя!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу