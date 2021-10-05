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05.10.2021 (00:00)

Министр обороны Российской Федерации поздравил учителей с их профессиональным праздником

Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Педагог – одна из самых сложных и важных профессий, где необходима самоотдача и постоянная работа над собой.

Ваши компетентность и требовательность, отзывчивость и душевная щедрость, умение увлечь личным примером помогают раскрывать способности учеников, воспитывать истинных патриотов нашего Отечества.

Благодаря слаженной работе педагогических коллективов образовательных организаций Министерства обороны и современной материально-технической базе слушатели, курсанты, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы неизменно показывают высокие результаты в учебе, завоевывают призовые места на олимпиадах и конкурсах.

Уверен, что наши совместные усилия помогут молодым людям вырасти достойными гражданами России – с высокими нравственными установками, потребностью самореализоваться и быть полезным своей стране.

Спасибо вам за ваш нелегкий и ответственный труд, крепкого вам здоровья, счастья и творческих успехов.

С праздником! С Днем учителя!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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