04.10.2021 (03:00)

Творческая группа ЦОК ВКС поздравила военнослужащих и ветеранов ВКС с Днем Космических войск

В преддверии Дня Космических войск в подмосковном городе Щелково группой культурного обслуживания войск Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил был организован и проведен для военнослужащих и ветеранов ВКС праздничный концерт «На вахте космических далей!».

Концерт, состоявшийся в «Центральном Дворце культуры», провели лауреаты международных и всероссийских конкурсов Анна Лазовская и Игорь Зайченко. Режиссер-постановщик – начальник группы культурного обслуживания войск ЦОК ВКС Динарит Демченко.

С праздником военнослужащих Космических войск поздравила творческая группа ЦОК ВКС в составе: заслуженный работник культуры Московской области Елена Лазуткина, солистка московского театра «Verdi Hall» Анна Патренкова, Владимир Корчков, участники студии «Вокальный Адреналин» (рук. Габриэлла Амбарян) и творческого центра «Броско» (рук. Ангелина Шкарупина).

В концерте прозвучали композиции разного жанра: «Лейтенантский вальс», «Ветер перемен» и всеми любимые «Трава у дома», «Надежда», «Течет Волга».

Программа выступления артистов завершилась совместным со зрителями исполнением песни «Наш дом».

По окончании концерта представители командования высоко оценили исполнительское мастерство артистов, вручив в благодарность грамоты и цветы.

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