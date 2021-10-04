04.10.2021 (17:20)

Более 270 учителей трудятся в российских школах Министерства обороны за рубежом

Более 270 учителей трудятся в российских школах Министерства обороны на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. Всего на российских военных базах в Центральной Азии функционируют три общеобразовательных школы, где начальное и среднее образование получают более тысячи детей военнослужащих и гражданского персонала. Об этом накануне праздника Дня учителя сообщил начальник военного управления Центрального военного округа Михаил Зырянов. Обучение в этих школах ведется по федеральному государственному образовательному стандарту, принятому в Российской Федерации.

«Общеобразовательные учреждения Министерства обороны оснащены мультимедийным оборудованием. Такое оборудование позволяет проводить различные конкурсы, олимпиады дистанционно сразу с несколькими учреждениями, что особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической обстановки», - сказал начальник отдела военного образования ЦВО Михаил Зырянов.

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