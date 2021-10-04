04.10.2021 (17:00)

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошел торжественный митинг, посвящённый Дню Космических войск

Сегодня в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошел торжественный митинг, посвящённый Дню Космических войск. Личный состав вуза поздравил заместитель начальника академии генерал-майор Анатолий Нестечук, который зачитал текст поздравления главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергея Суровикина и командующего Космическими войсками Александра Головко.

С праздничным обращением выступила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Макарова: «От всей души желаю вам, воинам Космических войск, здоровья, чистого неба над головой, новых успехов в службе Родине!».

Курсантов, офицеров и профессорско-преподавательский состав вуза поприветствовали председатель северо-западного Союза ветеранов Космических войск Владимир Латанов и доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Вилен Гончаревский. Ровно в полдень из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал выстрел в ознаменование Дня Космических войск.

Для Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского этот праздник считается важной датой, так как выпускники вуза несут службу в частях, выполняющих важнейшие военные задачи, связанные с космическим пространством, космической техникой и обеспечением безопасности страны в космической сфере.

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