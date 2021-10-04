04.10.2021 (15:35)

Сервисное обслуживание строящихся для Тихоокеанского флота подводных лодок проекта 636.3 позволит поддерживать их технический потенциал на высоком уровне

В рамках развития системы сервисного обслуживания надводных кораблей, судов обеспечения и подводных лодок ВМФ России, сервисное обслуживание и все виды докового и заводского ремонта серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся для подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на предприятии «Адмиралтейские верфи», будут производиться на основе ремонтной и организационно-технической документации, разработанной по заказу ВМФ 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта. Институтом разработаны типовые ведомости сервисного обслуживания и типовые ведомости на доковый и заводской ремонты, ведомости трудоемкости ремонтных работ для докового и заводского ремонта, руководства по доковому и заводскому ремонту Показатели сервисного обслуживания по всем видам оборудования серии подводных лодок проекта 636.3, которые ранее были построены для Черноморского флота, свидетельствуют о высокой эффективности проделанной работы.

Развитие системы сервисного обслуживания корабельного состава ВМФ и, в частности, кораблей и подводных лодок новых поколений находится на постоянном контроле у главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта в настоящее время разработал полный комплект ремонтно-технической документации и документации по иным видам технического обслуживания дизель-электрических подводных лодок проекта 636.6. При разработке этой документации был использован накопленный институтом опыт и серьезный научный потенциал», - отметил генеральный директор 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Георгий Муру.

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