04.10.2021 (16:50)

В войсках Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО стартовали соревнования среди медицинского состава

В войсках Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) стартовали соревнования среди медицинского состава.

В первенстве на лучшее медицинское подразделение приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего медицинского персонала, а также младших медицинских специалистов.

Участники конкурса выполнят нормативы по выносу раненых с поля боя и оказанию им медико-санитарной помощи, по преодолению полосы препятствий и стрельбе из штатного стрелкового оружия.

Победители в номинациях «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство» будут представлять объединение на армейском этапе соревнований.

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