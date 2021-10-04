04.10.2021 (16:50)
В войсках Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО стартовали соревнования среди медицинского состава
В войсках Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) стартовали соревнования среди медицинского состава.
В первенстве на лучшее медицинское подразделение приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего медицинского персонала, а также младших медицинских специалистов.
Участники конкурса выполнят нормативы по выносу раненых с поля боя и оказанию им медико-санитарной помощи, по преодолению полосы препятствий и стрельбе из штатного стрелкового оружия.
Победители в номинациях «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство» будут представлять объединение на армейском этапе соревнований.
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