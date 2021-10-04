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04.10.2021 (16:40)

В 6 регионах Поволжья и Южного Урала около 10 тыс. военнослужащих приступили к контрольной проверке за 2021 год

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В 6 регионах Поволжья и Южного Урала около 10 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приступили к контрольной проверке по итогам 2021 учебного года.

В настоящее время мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, специалисты связи и РХБ защиты совершают на штатной технике марши в назначенные районы на полигонах в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Кировской областях, а также в Республике Башкортостан. Там военнослужащие сдадут нормативы по тактической и специальной подготовке, выполнят боевые стрельбы из всех видов вооружения, получат оценки за слаженность подразделений.

В проверке не задействованы подразделения, которые участвовали в совместном учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021», а также подразделения противовоздушной обороны, которые в сентябре участвовали в учении в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Они показали высокие результаты на данных учениях и были освобождены от сдачи контрольной проверки, итоги которой будут подведены в конце октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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