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04.10.2021 (16:30)

На аэродроме транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО проведена специальная обработка авиатехники

В Ленинградской области на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО прошла дезинфекция авиационной техники.

Полную обработку прошла вся воздушная и наземная техника, находившаяся на территорию аэродрома.

Военнослужащими была произведена дезинфекция кабин экипажей, салонов и отсеков, предназначенных для транспортировки личного состава.

Всего специальную обработку прошло свыше 20 единиц воздушной техники.

Для обработки и дезинфекции были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, позволяющее обрабатывать труднодоступные объекты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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