04.10.2021 (16:30)
На аэродроме транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО проведена специальная обработка авиатехники
В Ленинградской области на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО прошла дезинфекция авиационной техники.
Полную обработку прошла вся воздушная и наземная техника, находившаяся на территорию аэродрома.
Военнослужащими была произведена дезинфекция кабин экипажей, салонов и отсеков, предназначенных для транспортировки личного состава.
Всего специальную обработку прошло свыше 20 единиц воздушной техники.
Для обработки и дезинфекции были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, позволяющее обрабатывать труднодоступные объекты.
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