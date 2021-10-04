04.10.2021 (16:30)

На аэродроме транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО проведена специальная обработка авиатехники

В Ленинградской области на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО прошла дезинфекция авиационной техники.

Полную обработку прошла вся воздушная и наземная техника, находившаяся на территорию аэродрома.

Военнослужащими была произведена дезинфекция кабин экипажей, салонов и отсеков, предназначенных для транспортировки личного состава.

Всего специальную обработку прошло свыше 20 единиц воздушной техники.

Для обработки и дезинфекции были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, позволяющее обрабатывать труднодоступные объекты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице