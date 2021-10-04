04.10.2021 (15:00)

Успешно выполнен второй пуск «Циркона» из-под воды

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»

Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море.

По данным объективного контроля полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Накануне впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения.

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