04.10.2021 (16:10)

Огневую засаду на автоколонну условного противника провели разведчики ЦВО в Кузбассе

Военнослужащие разведывательного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, уничтожили колонну автомобильной техники условного противника на учении в Кузбассе.

По замыслу учения, расчетом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» была обнаружена колонна автомашин повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, которая двигалась в сторону близлежащего населенного пункта. Полученная информация и маршрут движения колонны были отправлены на командный пункт. Для уничтожения неприятеля, разведчикам была поставлена задача организовать засаду на возможном пути следования колонны условного противника. Военнослужащие совершили марш-бросок на расстояние более 15 километров в заданный район. После чего провели скрытную установку взрывных устройств на предполагаемом маршруте следования техники и организовали засаду. Дождавшись приближения техники условного противника, разведчики подорвали первую и последнюю машины колонны, а затем массированным огнем из штатного оружия уничтожили неприятеля.

Особое внимание при выполнении засады было уделено взаимодействию разведчиков внутри группы, а также организации связи с командным пунктом.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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