04.10.2021 (16:00)

В военном учебном центре при Южно-Уральском государственном университете открылась выставка «Ленинград – Танкоград»

В военном учебном центре при Южно-Уральском государственном университете открылась выставка «Ленинград – Танкоград», приуроченная к Дню героев Танкограда.

На ней представлены находки университетского поискового отряда «Поиск», привезенные с мест боев в районе Синявинских высот Кировского района Ленинградской области. За годы работы поисковики подняли останки более 200 бойцов Красной Армии, нашли семь медальонов, установили имена трех военнослужащих.

Выставка рассказывает об эвакуации осенью 1941 года из осажденного Ленинграда предприятий, о развертывании на челябинских промышленных площадках ленинградских заводов, о работе и жизни ленинградцев в Танкограде – на Челябинском тракторном заводе. Здесь представлены документы о создателях танков Л.С. Троянове и Ж.Я. Котине, об испытателях боевых машин, о знаменитых фронтовых бригадах Кировского завода. Присутствуют и фотографии драматических моментов эвакуации блокадного Ленинграда.

Особое место на выставке отведено детской теме. В годы войны Челябинск дал приют многим детям, эвакуированным из Ленинграда. К 1 марта 1942 года в Челябинской области было 298 детских эвакуированных учреждений, в них находилось 9458 ленинградских детей. В Челябинске рабочие заводов собрали пять миллионов рублей, одежду для детских домов и садов.

6 октября в Челябинской области отмечается памятная дата – День героев Танкограда. Она установлена 18 августа 2016 года.

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