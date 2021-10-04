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04.10.2021 (15:50)

Тридцать специалистов медслужбы танковой армии ЗВО убыли в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты военно-медицинской службы гвардейской танковой армии Западного военного округа убыли в Тульскую область для оказания помощи местному населению в борьбе с короновирусной инфекцией.

Военные специалисты будут работать в городской больнице города Щёкино, в приёмно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы будет работать 30 человек, из них 10 врачей, и 20 медсестер и медбратьев. В распоряжении военных медиков будут аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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